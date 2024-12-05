Demet Şener: Muhteşem iki ağabeye sahibim

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Demet Şener, ağabeyleri Enis Şener ve Ercüment Şener ile objektif karşısına geçti.

Eski manken, paylaşımına "Hayattaki en güzel şey aile. Ben dünyanın en şanslı kız kardeşiyim. Çünkü muhteşem iki abiye sahibim" notunu düştü.

"TEŞEKKÜR EDERİM ANNEM"

Fotoğrafa annesi Naime Şener'i de etiketleyen Demet Şener, "Çok teşekkür ederim annem. Bu tabloyla ne kadar gurur duysan azdır" ifadelerini kullandı.