Demet Şener: Muhteşem iki ağabeye sahibim
1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, ağabeyleriyle fotoğraf paylaştı. Ünlü isim, "Dünyanın en şanslı kız kardeşiyim" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Demet Şener, ağabeyleri Enis Şener ve Ercüment Şener ile objektif karşısına geçti.
Eski manken, paylaşımına "Hayattaki en güzel şey aile. Ben dünyanın en şanslı kız kardeşiyim. Çünkü muhteşem iki abiye sahibim" notunu düştü.
"TEŞEKKÜR EDERİM ANNEM"
Fotoğrafa annesi Naime Şener'i de etiketleyen Demet Şener, "Çok teşekkür ederim annem. Bu tabloyla ne kadar gurur duysan azdır" ifadelerini kullandı.
"NE MUTLU BANA"
Naime Şener de 47 yaşındaki kızına "Sizinle gurur duyuyorum. Ne mutlu bana" diyerek yanıt verdi.
Demet Şener'in ağabeyleriyle pozuna binlerce beğeni ve "Maşallah", "Bir güzel, iki yakışıklı", "Örnek bir ailesiniz" gibi yorumlar geldi.
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