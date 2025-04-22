Demet Şener yeni imajını paylaştı

Demet Şener imaj değişikliğine gitti. Ünlü model yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Şener yeni imajını paylaştı

Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener yeni tarzıyla gündeme geldi. 48 yaşındaki Şener sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı.

İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Şener, "Yeni saçlarımla bir post'um olmasın mı?" notuyla paylaşım yaptı.

Şener'in paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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