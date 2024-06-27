Demet Şener'den "evleniyor" iddialarına yanıt

Demet Şener'in evlilik teklifi aldığı iddiaları magazin gündemine düştü. Çıkan haberin ardından sessizliğini bozan ünlü isim, ilk olarak sevgilisiyle pozlarına düştüğü nota "O kadar çok yazıldı ki burdan da yazıyım evlilik teklifi değil, 35.ay kutlamamız. Biz gönülden evliyiz zaten" ifadelerini ekledi.

"EVLİLİK TEKLİFİ ALMADIM"



Şener ardından "O kadar çok yazılmış ki ben de düzeltme yapmak durumunda kaldım. Evlilik teklifi almadım sadece 35. ayımızı kutladık. Öyle bir şey olsa 'I said yes' falan yazardım. Beni takip edenler de bilir, ben bu aylık kutlamaları hep patylaşıyorum. Ayrıca biz gönülden evliyiz hep söylerim" dedi.