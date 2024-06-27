Demet Şener'den "evleniyor" iddialarına yanıt

İbrahim Kutluay ile yollarını ayırdıktan Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan ancak mutluluğu kısa süren Demet Şener, uzun yıllardır Tolga Arman ile aşk yaşıyor.
Sık sık sevgilisiyle mutluluk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Demet Şener, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
"BİR TAKIM KUTLAMALAR YAPILDI"
Tolga Arman ile Bodrum'a giden Şener, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Eski mankenin 35. ayları için verdikleri pozlara "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı" notunu düşmesi ve parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti.
3. KEZ NİKAH MASASINA MI OTURUYOR?
Demet Şener'in evlilik teklifi aldığı iddiaları magazin gündemine düştü. Çıkan haberin ardından sessizliğini bozan ünlü isim, ilk olarak sevgilisiyle pozlarına düştüğü nota "O kadar çok yazıldı ki burdan da yazıyım evlilik teklifi değil, 35.ay kutlamamız. Biz gönülden evliyiz zaten" ifadelerini ekledi.
"EVLİLİK TEKLİFİ ALMADIM"
Şener ardından "O kadar çok yazılmış ki ben de düzeltme yapmak durumunda kaldım. Evlilik teklifi almadım sadece 35. ayımızı kutladık. Öyle bir şey olsa 'I said yes' falan yazardım. Beni takip edenler de bilir, ben bu aylık kutlamaları hep patylaşıyorum. Ayrıca biz gönülden evliyiz hep söylerim" dedi.
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