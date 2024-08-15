Demet Şener'den kızı İrem ile yeni kare

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Demet Şener, kızı İrem ile yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Demet Şener'den kızı İrem ile yeni kare

Basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturan eski model Demet Şener, 2006’da kızı İrem’i 2009 ise oğlu Ömer’i kucağına almıştı.

2018 yılında Kutluay’dan boşanan Şener, bu yıl liseden mezun olan kızıyla yeni pozunu hesabından paylaştı.

Demet Şener'den kızı İrem ile yeni kare - 1

1995 Türkiye güzeli Demet Şener, İrem ile aynada çektiği fotoğrafa "Anne-kız günü" notunu düştü. Anne kızın pozu büyük ilgi gördü.

Demet Şener'den kızı İrem'e: Ne ara bu kadar büyüdün?

Demet Şener'den kızı İrem'e: Ne ara bu kadar büyüdün?

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"VAR MI DAHA GÜZELİ?"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Tolga Arman ile evleneceği iddialarıyla gündeme gelen Demet Şener, İstanbul manzaralı bir terasta verdiği pozlarla adından söz ettirmişti.

Şener, paylaşımına İstanbul hashtag'ini ekleyerek "Var mı daha güzeli?" notunu düşmüştü.

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