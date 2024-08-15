Demet Şener'den kızı İrem ile yeni kare

Basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturan eski model Demet Şener, 2006’da kızı İrem’i 2009 ise oğlu Ömer’i kucağına almıştı.



2018 yılında Kutluay’dan boşanan Şener, bu yıl liseden mezun olan kızıyla yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.