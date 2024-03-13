Demet Şener'den kızı İrem'e: Ne ara bu kadar büyüdün?

"HAYALLERİMİN ÖTESİNDE BİR GENÇ KIZ OLDUN"

1995 Türkiye güzeli Şener, üniversiteye hazırlanan kızı İrem'e şu sözlerle seslendi:



"Benim güzel,zarif kızım... Ne ara bu kadar büyüdün? Çok yakında 19 yaşına giriyorsun ve liseden mezun olup üniversite eğitimine başlıyorsun. Seninle gurur duyuyorum… Bu yolculukta beni hiç üzmediğin için sana çok teşekkür ediyorum. 'Bir genç kız hayal et' deselerdi, bu kadarını tahmin edemezdim. Sen benim hayallerimin ötesinde bir genç kız oldun. Ne mutlu bana ne mutlu sana. Allah yolunu açık etsin... Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez sanırım.seni çok çok çok çok seviyorum...Nerden nereye...çok şükür."

Şener'in paylaşımına binlerce beğeni ve "Güzelliğin kaynağı belli", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.