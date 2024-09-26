Deniz Akkaya'nın acı günü: Nurlar içinde uyu babam

Son dönemde kızıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya'dan acı haber geldi. Ünlü manken, babası Muzaffer Akkaya'nın vefat ettiğini duyurdu. "YAKIŞIKLILAR YAKIŞIKLISI BABAM" Akkaya, sosyal medya hesabından babasının bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Yakışıklılar yakışıklısı babam... Kalabalık ailesinde bir tek okumayı becerebilmiş , üst düzey bürokrat olmuş, işini hepimizden çok sevmiş olan babam. İşine olan aşkından ismimi Deniz koydun, ablamın ismini kaptanların kılavuzu bir yıldızın ismini koydun. Kendi aileninin en büyüğü, kaptanı,tek starı oldun. Sonra emekli oldun, sen içine kapandıkça kızın Türkiye’de kitleleri etkileyen başarılı bir genç kadına dönüştü. Maalesef o günden beri yıldızımız seninle hiç barışmadı. Sen artık bana kızın gibi değil rakibin olarak bakmaya başladın. Kazandığımız onca başarı bir yana, kız çocukları sadece babadan takdir görmek ister. Seninle son yemeğe gittiğimiz gün, senelerdir gittiğin balıkçıda, sahibinin önce bana selam verip tokalaşması nedeniyle yemek yemeden kalktık" notunu düştü.

"BENİ SON SENELERDE ÇOK ÜZDÜN" Akkaya, sözlerini "Sevgili babacığım, beni son senelerde çok üzdün. Üzdün, kırdın ama ben kırıldığım yerden ikinci doğumumu yaşıyorum.

Bu hayatta baba kız olduk, bir başka hayatta çok isterim adil şartlarda rakip olmayı. Sevgisini gösteremeyen ama çok başarılı bir babanın kızı olarak, bundan sonra bayrağı senden devraldığımı ve şu ana kadar yaptıklarımın yapacaklarımın teminatı olarak gösteriyor ve yukarıdan bana bakarken hala rekabetimizin devam ettiğini sana hatırlatmak istiyorum. Nurlar içinde uyu… Umarım huzur bulursun annemin yanında" diye noktaladı.

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