Deniz Çakır ile eşi Bilgehan Baykal'dan tatil pozu

İş insanı Bilgehan Baykal ile 2023 yılında dünyaevine giren ve bir süredir ekranlardan uzak olan Deniz Çakır, eşiyle tatilde çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Deniz Çakır ile eşi Bilgehan Baykal'dan tatil pozu

Daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Masumiyet", "İffet" ve "Yaprak Dökümü" gibi yapımlarla adından söz ettiren Deniz Çakır, 2023 yılının eylül ayında iş insanı Bilgehan Baykal ile hayatını birleştirmişti.

Sarıyer'de sade bir törenle nikah masasına oturan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Deniz Çakır ile eşi Bilgehan Baykal'dan tatil pozu - 1

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Çakır, eşiyle teknede verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin tatil kareleri büyük ilgi gördü.

Oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlendi

Oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlendi

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