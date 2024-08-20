Deniz Çakır ile eşi Bilgehan Baykal'dan tatil pozu

Daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Masumiyet", "İffet" ve "Yaprak Dökümü" gibi yapımlarla adından söz ettiren Deniz Çakır, 2023 yılının eylül ayında iş insanı Bilgehan Baykal ile hayatını birleştirmişti.

Sarıyer'de sade bir törenle nikah masasına oturan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.