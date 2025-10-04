Deniz Çakır'dan Zuhal Olcay paylaşımı: Çok seviyorum

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Çarpıntı'da Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin ile başrolleri paylaşan Deniz Çakır, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Setten kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan Deniz Çakır, dün akşam yakın arkadaşı Zuhal Olcay'ı dinlemeye gitti. İstanbul'da bir mekanda sahne alan Olcay'ı görüntüleyen ünlü isim, bu anı takipçileriyle paylaştı. Çakır, Zuhal Olcay'ın sahnede şarkı söylediği anı "Çok seviyorum çok" notuyla paylaştı.

"EŞİMLE BENİ ZUHAL OLCAY TANIŞTIRDI" İş insanı Bilgehan Baykal ile 2023 yılında dünyaevine giren Deniz Çakır, geçtiğimiz yıl NTV ekranlarından yayınlanan Empati programına katılmış ve eşiyle tanışma hikayesini "Eşimle beni Zuhal Olcay tanıştırdı" sözleriyle anlatmıştı.

Zuhal Olcay'ın kendisine Bilgehan Baykal'dan bahsettiğini ancak onunla bu şekilde tanışmak istemediğini belirten Çakır, "Uzun süre sonra yine Zuhal'in de olduğu bir yemekte ilk kez denk geldik. Hatta Zuhal Olcay nikah şahidimiz oldu" demişti.