Deniz Çakır'ın sevgilisi Bilgehan Baykal kimdir? Evleniyorlar

1975 İstanbul doğumlu olan Bilgehan Baykal, İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra sırasıyla University of Maine’de Pre-MBA, İngiltere’de Henley Management School’da MBA ve Marmara Üniversitesi’nde kalkınma iktisadı üzerine yüksek lisansını tamamladı.



2016 yılında Marmara Üniversitesi’nde Avrupa Birliği iktisadı üzerine doktora eğitimimi tamamlayan Bilgehan Baykal, 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe hem yerel hem çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapmaktadır. Bilgehan Baykal 10 yılı aşkın süredir yazılı ve dijital mecralarda ekonomi, küreselleşme ve dijitalleşme konularında köşe yazıları yazmanın yanı sıra “Teknik Değişimin Ekonomisi” kitabının yazarlarından biridir. Bilgehan Baykal Türkiye Siyasal Ekonomi Sosyal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) yönetim kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü genel kurul üyesidir.