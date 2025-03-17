Deniz Seki: Anne olmaktan vazgeçtim

Şarkıcı Deniz Seki, şu sıralar yeni şarkısı "İnsan Lekesi" ile gündemde. Yeni şarkısının klip çekimlerinde ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu ile bir araya gelen 54 yaşındaki Deniz Seki, neden anne olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.



Muhabir Online'ın haberine göre, ünlü şarkıcı "Anne olmak isteseydim evlenirdim. Ama anne olmaktan vazgeçtim diyelim. Arkadaşlar hayat şartları çok zor artık. Yani, bu dünyaya çocuk getirmek çok büyük sorumluluklar gerektiriyor. Kendimizle anca başa çıkıyoruz. Hani Ozan'ımın üç tane pırlanta gibi kızı var. Allah bahtlarını şanslarını açık etsin. Zaten aslan gibi babaları var. Anneleri de keza öyle. Ama, çocuk yapmak çok büyük sorumluluk. Ben o sorumluluğu göze alamadım" ifadelerini kullandı.