Deniz Seki ilk kez açıkladı: 5 yıldır erkek arkadaşım var

14 Şubat Sevgililer Günü'nde konser veren ünlü şarkıcı Deniz Seki uzun bir süredir hayatında biri olduğunu açıkladı.

Magazin Burada'ya konuşan Deniz Seki "Benim bir erkek arkadaşım var beş yıldır birlikteyiz. Öyle çok göz önünde değiliz. O yüzden çok bilmiyor olabilirsiniz. Mutlu süren bir ilişkim var" açıklamasında bulundu.