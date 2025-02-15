Deniz Seki ilk kez açıkladı: 5 yıldır erkek arkadaşım var

Ünlü şarkıcı Deniz Seki özel hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Deniz Seki ilk kez açıkladı: 5 yıldır erkek arkadaşım var

14 Şubat Sevgililer Günü'nde konser veren ünlü şarkıcı uzun bir süredir hayatında biri olduğunu açıkladı.

Burada'ya konuşan Deniz Seki "Benim bir erkek arkadaşım var beş yıldır birlikteyiz. Öyle çok göz önünde değiliz. O yüzden çok bilmiyor olabilirsiniz. Mutlu süren bir ilişkim var" açıklamasında bulundu.

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