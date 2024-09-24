Deniz Seki: Seni düşünmediğim tek bir an olmadı anne

Deniz Seki, geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Güler Seki'yi ölüm yıl dönümünde unutmadı. Annesinin fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Mekanın cennet olsun canım annem" ifadelerini kullandı.

Deniz Seki: Seni düşünmediğim tek bir an olmadı anne

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden 'nin annesi Güler Seki, 2023'ün Eylül ayında yaşamını yitirmişti. Şarkıcı, acı haberi "Annemizi, meleğimizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, annesi Güler Seki'yi ölüm yıl dönümünde unutmadı.

Deniz Seki: Seni düşünmediğim tek bir an olmadı anne - 1

"SENİNLE GEÇEN GÜZEL ANLARI YAŞATMAYI ÖĞRENDİM"

Seki, paylaşımına "Annesinin fotoğrafını paylaşan , "Gideli tam bugün 1 yıl oldu be anne... Ama seni düşünmediğim, varlığını hissetmediğim tek bir an bile olmadı. Zamanla alışır, derler ya; alışmak değil, sadece kabullenmek mümkünmüş. Senin yokluğunu değil, seninle geçen güzel anları yaşatmayı öğrendim" ifadelerini not düştü.

Deniz Seki'den duygusal paylaşım

Deniz Seki'den duygusal paylaşım

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"MEKANIN CENNET OLSUN CANIM ANNEM"

"Hayatına kattığın her değer, bana verdiğin her öğüt, sevgi dolu bakışların… Hepsi bugün de benimle, kalbimin en derin yerinde saklı" diyen ünlü isim, sözlerini "Bazen bir şarkının notasında, bazen rüzgarın fısıldadığı o tatlı meltemde sen varsın. Sensizliği öğrenemedim ama seninle yaşamaya devam ediyorum. Özlemin hiç dinmeyecek, sevgin hiç eksilmeyecek. Bu dünyada bıraktığın izler, bana en büyük miras. Seni hep seveceğim, hep anneciğim. Mekanın cennet olsun, canım annem. Annemin ruhuna dua istiyorum hepinizden" diye noktaladı.

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