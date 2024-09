Deniz Seki: Seni düşünmediğim tek bir an olmadı anne

"SENİNLE GEÇEN GÜZEL ANLARI YAŞATMAYI ÖĞRENDİM"

Seki, paylaşımına "Annesinin fotoğrafını paylaşan Deniz Seki, "Gideli tam bugün 1 yıl oldu be anne... Ama seni düşünmediğim, varlığını hissetmediğim tek bir an bile olmadı. Zamanla alışır, derler ya; alışmak değil, sadece kabullenmek mümkünmüş. Senin yokluğunu değil, seninle geçen güzel anları yaşatmayı öğrendim" ifadelerini not düştü.