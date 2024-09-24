Deniz Seki: Seni düşünmediğim tek bir an olmadı anne

Seki, paylaşımına "Annesinin fotoğrafını paylaşan Deniz Seki , "Gideli tam bugün 1 yıl oldu be anne... Ama seni düşünmediğim, varlığını hissetmediğim tek bir an bile olmadı. Zamanla alışır, derler ya; alışmak değil, sadece kabullenmek mümkünmüş. Senin yokluğunu değil, seninle geçen güzel anları yaşatmayı öğrendim" ifadelerini not düştü.

"MEKANIN CENNET OLSUN CANIM ANNEM"

"Hayatına kattığın her değer, bana verdiğin her öğüt, sevgi dolu bakışların… Hepsi bugün de benimle, kalbimin en derin yerinde saklı" diyen ünlü isim, sözlerini "Bazen bir şarkının notasında, bazen rüzgarın fısıldadığı o tatlı meltemde sen varsın. Sensizliği öğrenemedim ama seninle yaşamaya devam ediyorum. Özlemin hiç dinmeyecek, sevgin hiç eksilmeyecek. Bu dünyada bıraktığın izler, bana en büyük miras. Seni hep seveceğim, hep anneciğim. Mekanın cennet olsun, canım annem. Annemin ruhuna dua istiyorum hepinizden" diye noktaladı.