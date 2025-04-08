Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi: Son durumunu paylaştı

"Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgilisini eksik etmeyen herkese minnettarım."

"ANNE OLMAKTAN VAZGEÇTİM"

Öte yandan Deniz Seki, geçtiğimiz haftalarda anne olmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Ünlü isim, "Anne olmak isteseydim evlenirdim. Ama anne olmaktan vazgeçtim diyelim. Arkadaşlar hayat şartları çok zor artık. Yani, bu dünyaya çocuk getirmek çok büyük sorumluluklar gerektiriyor. Kendimizle anca başa çıkıyoruz. Hani Ozan'ımın üç tane pırlanta gibi kızı var. Allah bahtlarını şanslarını açık etsin. Zaten aslan gibi babaları var. Anneleri de keza öyle. Ama, çocuk yapmak çok büyük sorumluluk. Ben o sorumluluğu göze alamadım" ifadelerini kullanmıştı.