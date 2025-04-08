Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi: Son durumunu paylaştı

Şarkıcı Deniz Seki'nin Bodrum’da yaşayan kardeşi Serkan Seki, trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi: Son durumunu paylaştı

Şimdilerde yeni şarkıcı "İnsan Lekesi" ile gündemde olan 'nin Bodrum’da yaşayan kardeşi Serkan Seki, trafik kazası geçirdi.

Ağır yaralanan Serkan Seki, hastaneye kaldırıldı.Deniz Seki, hesabından yaptığı açıklama ile kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi: Son durumunu paylaştı - 1

"KRİTİK AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIK"

"Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı" diyen , açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgilisini eksik etmeyen herkese minnettarım."

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"ANNE OLMAKTAN VAZGEÇTİM"

Öte yandan , geçtiğimiz haftalarda anne olmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Ünlü isim, "Anne olmak isteseydim evlenirdim. Ama anne olmaktan vazgeçtim diyelim. Arkadaşlar hayat şartları çok zor artık. Yani, bu dünyaya çocuk getirmek çok büyük sorumluluklar gerektiriyor. Kendimizle anca başa çıkıyoruz. Hani Ozan'ımın üç tane pırlanta gibi kızı var. Allah bahtlarını şanslarını açık etsin. Zaten aslan gibi babaları var. Anneleri de keza öyle. Ama, çocuk yapmak çok büyük sorumluluk. Ben o sorumluluğu göze alamadım" ifadelerini kullanmıştı.

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