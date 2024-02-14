Deniz Tekin müziği bıraktığını duyurdu: Bir tükenme halindeyim

"SAHNEYE GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Tekin sözlerine "16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak çok kapsamlı bir tecrübeydi. Çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu. Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım ama hayatımı bundan kazanmayacağım. Müziğin, şiirin içinden giden bir yol vardır, hayatımızı kökten değiştirecek kadar güçlüdür. Akışta olan ticari bir metaya indirgemek, seri üretmek ve günümüz serbest piyasa koşullarındaki hızda işlemek benim yaptığım işlevle müzik yapan birisi için sürdürülebilir değil. Yoruluyorum. Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim" diye devam etti.

Şarkıcı açıklamasını "Sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum. Bugünkü koşullarda istenilen şey müzisyenliğim değil. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Şimdiye kadar anllatıklarım hayat yolculuğunuzda bir karşılık bulduysa bu beni mutlu eder" diye tamamladı.

