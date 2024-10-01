Deniz Uğur ameliyat olacağını duyurdu

Daha önce meme kanserini yenmeyi başaran oyuncu Deniz Uğur, açık ameliyata alınacağını duyurdu. 50 yaşındaki oyuncu, vücudunda uzun süredir takip edilen bir kistin son 1.5 yıl içinde hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve masum olmadığını açıkladı. Oğlu Poyraz ile karesini paylaşan Deniz Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba arkadaşlar. İçtenlikle desteğinizi istediğim için bu paylaşımı yapıyorum. Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1,5 yıl içinde anaden büyümüş ve artık masum görünmüyor."

Ünlü oyuncu "Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız" diyerek takipçilerinden dua istedi.