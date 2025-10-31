Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a velayet davası: Mahkeme kararını verdi

Son olarak Prens dizisinde rol alan Deniz Uğur, Gülener’in boşandığı eşi Reha Muhtar’a çocukları P.D.M. ile M.D.M’nin velayetleri için açtığı davada karar açıklandı.



İstanbul 14'üncü Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada Reha Muhtar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma basına ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi.



Kararını açıklayan mahkeme, Deniz Uğur Gülener’in çocuklarının velayetini almak için açtığı davayı kabul etti. İki çocuğun velayeti de anne Deniz Uğur Gülener’e verildi.

Kararda Reha Muhtar’ın her ayın 1’inci ve 3’üncü haftası Cumartesi günü saat 10.00’dan aynı günün akşamı saat 18.00’e kadar ve babalar günü saat 10.00’dan 18.00’e kadar olmak çocuklarını görmesine izin verildi.