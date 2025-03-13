Deniz Uğur'un eşi kalp krizi geçirdi, sevenlerinden dua istedi

Geçtiğimiz yıl Reha Muhtar'ın evinde düşerek hastaneye kaldırılmasının ardından eski eşi Deniz Uğur, oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra Nilüfer ve kızı ile konuşarak aralarındaki sorunu çözen Uğur sosyal medya hesabında yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi.

Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. 51 yaşındaki oyuncu, eşi ile hastanede çekilen karesini paylaşarak şu notu düştü:

"Sevenlerimizin haberi olsun. Eninde sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu… Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Siyami Ersek hastanesindeki kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok. Bu arada, lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki. Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin."