Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez Hollanda'da bağış konseri verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez, Hollanda’da bir yardım konseri düzenledi. Konserde 835 bin TL’lik bağış toplandı.

Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez Hollanda'da bağış konseri verdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ili etkiledi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası depremzedelere yardım için sanatçılar da çalışmalara katıldı. O isimlerden biri de Hatay’da 10 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu. Hatay'dan 'ya çalışmak üzere giden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda’da bir yardım konseri düzenledi.

Filarmoni Haarlem Salonu’ndaki konserde Karsu eserleri Türkçe, Flemenkçe, İngilizce ve Arapça olarak seslendirdi.

Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez Hollanda'da bağış konseri verdi - 1

Hollanda Kralı’nın Kuzey eyalet temsilcisi Arthur van Dijk, konserdeki davetlileri bağış kampanyasına katılmaya davet etti. Konserdeki bağış kampanyasında 41 bin 520 Euro (835 bin TL) toplandı.

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