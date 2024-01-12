Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi mutfağından başka yerde uyuyamıyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanmıştı. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve görüntülerini milyonlarca insan izleyen 19 yaşındaki Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlere kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanmış ve hayatını kaybetmişti.

Genç fenomenin ölümü ülkede birçok insanı üzmüş ve kardeşleriyle yan yana Yayladağı ilçesi Güveççi Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedilmişti. Depremin üzerinden geçen 11 aya rağmen anne Meryem Duymaz, evlatlarının acısını bir nebze unutabilmiş değil. Mezarlığı her gün ziyaret eden Duymaz, evlatlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamıyor.

Anne Duymaz’ın depremden bu yana Taha’nın mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor olması da yürekleri dağlıyor.