Depremden korkan Zeynep Bastık: Ağlamaktan krize girdim

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Zeynep Bastık, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Urla'da bir ev aldığını duyurmuştu.

"DEPREMDEN KORKUYORUM"

İstanbul'u tamamen terk etmeyen ünlü isim, depremden korktuğu için bu evi aldığı iddialarına "Tabii ki depremden korkuyorum. Orası da deprem bölgesi... Depremden kaçış yok. Ama orası taş ev olduğu için daha güvenli. Aklıma geldikçe oraya gidiyorum. Buradaki evde de sıkıntı yok. Depremin gerginliği beni rahatsız ediyor. Doğanın içinde güzel yaşantım var orada... Bana iyi geliyor Urla" diye yanıt vermişti.

