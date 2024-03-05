Depremden korkan Zeynep Bastık: Ağlamaktan krize girdim

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Zeynep Bastık, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Urla'da bir ev aldığını duyurmuştu.
"DEPREMDEN KORKUYORUM"
İstanbul'u tamamen terk etmeyen ünlü isim, depremden korktuğu için bu evi aldığı iddialarına "Tabii ki depremden korkuyorum. Orası da deprem bölgesi... Depremden kaçış yok. Ama orası taş ev olduğu için daha güvenli. Aklıma geldikçe oraya gidiyorum. Buradaki evde de sıkıntı yok. Depremin gerginliği beni rahatsız ediyor. Doğanın içinde güzel yaşantım var orada... Bana iyi geliyor Urla" diye yanıt vermişti.
"HERKESE GEÇMİŞ OLSUN"
İstanbul-İzmir arası mekik dokuyan Zeynep Bastık, 4 Mart akşamı saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesinde olan 4.9'luk deprem sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası anksiyete yaşadığını söyleyen Zeynep Bastık, paylaşımında "Deprem oldu. Çoğu kişi hissetmemiş ama ben bayağı sallandım. Ağlamaktan krize girdim. Bu korku gerçekten saçma bir hâl aldı bende. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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