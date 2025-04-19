Derin Talu kimdir, kaç yaşında? (Derin Talu hayatıyla bilgiler)

Derin Talu, 3 Eylül 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde doğmuş bir Türk sosyal medya fenomeni, model ve influencer'dır. Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun küçük kızıdır. Ablası Deren Talu da modellik ve magazin dünyasında tanınan bir isimdir.



Lise eğitimini İstanbul'daki ENKA Okulları'nda tamamlayan Derin Talu, üniversite eğitimi ve kariyer hedefleri doğrultusunda Los Angeles'a taşınmıştır. Burada modellik ve oyunculuk alanlarında çalışmalar yapmaktadır. İlk mankenlik deneyimini Atıl Kutoğlu'nun defilesinde yaşamıştır.



Sosyal medya platformlarında özellikle TikTok ve Instagram'da aktif olan Derin Talu, İngilizce ve Türkçe'yi karıştırarak konuştuğu videolarıyla dikkat çekmektedir. Bu tarzı sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış ve viral içeriklerle tanınmıştır .​

