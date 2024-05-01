Derya Alabora: Uğur Yücel ile hala evliyiz

Tiyatro ve sinema oyuncusu Derya Alabora, 1983'te evlendiği Uğur Yücel ile boşanmadıklarını söyledi. Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol, Rahat Ol adlı YouTube programına konuk olan Alabora, 1983'te evlendiği oyuncu Uğur Yücel ile boşanmadıklarını söyledi.



Alabora, "Biz 30 yıl evli kaldık. Biz hala evliyiz. Artık birlikte değiliz. Neden boşanmıyoruz bilmiyorum, boşanamadık bir türlü" dedi.



Oyuncu sözlerine "Galiba artık bir önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor. Bunun bir önemli yok yani" diye devam etti.