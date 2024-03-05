Derya Balta'ya sosyal paylaşım cezası!

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta'nın sosyal medya fenomeni eşi Derya Balta'nın paylaşımı başına dert açtı. Ticaret Bakanlığı, Derya Balta'ya para cezası kesti.

Derya Balta'ya sosyal paylaşım cezası!

Instagram hesabında 457 bin takipçisi bulunan Derya Balta, Bakanlığı'ndan gelen belgeyi takipçileriyle paylaştı ve cezayla ilgili açıklama yaptı.

Birileri tarafından şikâyet edildiğini iddia eden Derya Balta; "Bu ceza nedeniyle ağlamayacağım. Bir kliniğe gittim. Orada 'gelin, yaptırın' demedim, sadece kendime neden o işlemi yaptırdığımı söyledim. Bir başka paylaşımında da ışık dolgumu eritmiştim, hocam da bunu eritecek ve çok mutluyum demiştim. 'Dikkat edin, ışık dolgusu falan yaptırmayın, gelin burada yaptırın' dememiştim. Memnuniyetimi dile getirdim, ücretimi de ödedim. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan savunma istediler. Savunmamı yapmama rağmen cezayı yedim" dedi.



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