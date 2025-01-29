Derya Baykal'dan müjde: Ekranlara geri dönüyorum

Bir dönem el işleri hakkında yaptığı televizyon programlarıyla gündemde olan Baykal, Düvenci'nin "Uzun zamandır yoksun, dönecek misin?" sorusuna yanıt verdi.

Usta oyuncu ve sunucu Derya Baykal, Ceyda Düvenci 'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.

Derya Baykal, "Döneceğim, bunu ilk defa burada söyleyeyim" dedi. Ünlü isim, sözlerine "Hanımlar bekliyor, bir bir buçuk ayım var, detay veremem ama imza aşamasındayız şu anda. İnşallah güzel bir program geliyor" diye devam etti.

"Bunu söylediğime inanamıyorum" diyen Baykal, "Son aşamasında olduğu için söyledim. Ama bir aksilik olur da olmazsa seyircilere verdiğim sözü tutamam. Bundan da çok üzülürüm" ifadelerini kullandı.

DERYA BAYKAL KİMDİR?

Derya Baykal, 1957 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Konservatuvar eğitimi sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Derya Baykal, ardından birçok projede rol aldı. 1986 yılında Ortaoyuncular'a katıldı.

1988 yılında Ferhan Şensoy ile dünyaevine giren ve bu evlilikten Müjgan Ferhan ve Neriman Derya adında iki kızı olan Derya Baykal, 2004 yılında Şensoy ile yollarını ayırınca Ortaoyuncular'dan ayrıldı. Daha sonra televizyonculuğa yönelen Baykal, el işleri hakkında yaptığı programlarla adından söz ettirdi.

Derya Baykal'ın ilk eşi Levent Baykal ile evliliğinden Mert Baykal adında bir oğlu da bulunuyor.