Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'dan yeni kare

Çakallarla Dans 4, Hesapta Aşk, Deliormanlı ve Amacı Olmayan Grup gibi yapımlarla tanınan oyuncu Derya Şensoy, kendisi gibi oyuncu Yağız Can Konyalı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Birkaç ay önce Konyalı ile aşkını ilan eden 35 yaşındaki Derya Şensoy, sevgilisiyle yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.