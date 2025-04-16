Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'dan yeni kare
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ile oyuncu Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy, kısa bir süre önce meslektaşı Yağız Can Konyalı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çiftten mutluluk pozu geldi.
Çakallarla Dans 4, Hesapta Aşk, Deliormanlı ve Amacı Olmayan Grup gibi yapımlarla tanınan oyuncu Derya Şensoy, kendisi gibi oyuncu Yağız Can Konyalı ile yeni bir aşka yelken açtı.
Birkaç ay önce Konyalı ile aşkını ilan eden 35 yaşındaki Derya Şensoy, sevgilisiyle yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
33 yaşındaki Yağız Can Konyalı ile İstanbul turuna çıkan Derya Şensoy, keyifli anlarını takipçileriyle "Dün İstanbul" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun sevgilisiyle çektiği selfie büyük ilgi gördü.
Sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Yağız Can Konyalı, kalp emojisiyle karşılık verdi.
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