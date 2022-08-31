Derya Şensoy'dan Ferhan Şensoy'a duygusal mesaj: Çığ gibi büyüyor özlem babacığım!

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, ölümünün ikinci yılında anılıyor.

31 Ağustos 2021'de uzun süre tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'un Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derya Şensoy, babasını ölüm yıl dönümünde andı.



Ferhan Şensoy'un mezarını ziyaret eden kızı Şensoy, fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.



Şensoy, "Çığ gibi büyüyor özlem babacığım" sözlerini dile getirdi.



"ÖZLEM BİTMEZ"



Derya Baykal ise eski eşi Ferhan Şensoy'un fotoğrafına 'Özlem bitmez' notunu düşerek yayınladı.