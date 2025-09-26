Derya Tuna'nın kardeş acısı: Gözyaşlarıyla veda etti
Şarkıcı İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın kız kardeşi Perihan Tuna Oba hayatını kaybetti. Ünlü isim, kardeşini gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurladı.
İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı ve İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, kardeş acısıyla sarsıldı.
"CANIM KARDEŞİMİ KAYBETTİK"
Tuna, dün kardeşi Perihan Tuna Oba'nın vefat ettiğini "Canım kardeşim Perihan Tuna Oba'yı kaybettik" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.
2. Sayfa'nın haberine göre; Derya Tuna'nın kardeşi Perihan Tuna Oba, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kardeşinin tabutunun başından ayrılmayan Tuna, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Perihan Tuna Oba'nın cenazesi, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Ünlüler
- Cenaze
- Sosyal Medya