Derya Uluğ güldürdü: Mehmet Şimşek'in pantolonu bizim evde

Şarkıcı Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök'ün pantolonu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in pantolonlarıyla karıştı. Güldüren olayı Uluğ, sosyal medya hesabından paylaştı.

Derya Uluğ güldürdü: Mehmet Şimşek'in pantolonu bizim evde

Son dönemin popüler şarkıcılarından Derya Uluğ, hesabından sevgilisi Asil Gök'ün terziye bıraktığı pantolonun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonuyla karıştığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı, sevgilisinden güldüren olayı anlatmasını istedi. Asil Gök de "Benim pantolon Mehmet Şimşek'e gitmiş, Mehmet Şimşek'in pantolon bizim eve gelmiş. Bizim evde şu an Mehmet Şimşek'in pantolonu var" dedi.

Derya Uluğ güldürdü: Mehmet Şimşek'in pantolonu bizim evde - 1

Bu anları takipçileriyle paylaşan Derya Uluğ, "Ancak senin başına gelebilirdi" notunu düştü.

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