Derya Uluğ güldürdü: Mehmet Şimşek'in pantolonu bizim evde
Şarkıcı Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök'ün pantolonu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in pantolonlarıyla karıştı. Güldüren olayı Uluğ, sosyal medya hesabından paylaştı.
Son dönemin popüler şarkıcılarından Derya Uluğ, sosyal medya hesabından sevgilisi Asil Gök'ün terziye bıraktığı pantolonun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonuyla karıştığını duyurdu.
Ünlü şarkıcı, sevgilisinden güldüren olayı anlatmasını istedi. Asil Gök de "Benim pantolon Mehmet Şimşek'e gitmiş, Mehmet Şimşek'in pantolon bizim eve gelmiş. Bizim evde şu an Mehmet Şimşek'in pantolonu var" dedi.
Bu anları takipçileriyle paylaşan Derya Uluğ, "Ancak senin başına gelebilirdi" notunu düştü.
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