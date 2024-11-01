Derya Uluğ'dan Asil Gök'e: Seni sevebilmek dünyanın en güzel şeyi
Şarkıcı Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı Asil Gök'ün doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Son dönemin popüler şarkıcılarından Derya Uluğ'un uzun yıllardır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök, 40 yaşına bastı.
Ünlü şarkıcı, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİ"
Asil Gök ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Derya Uluğ, "Seninle nefes alabilmek, seninle yaşlanabilmek, seninle eğlenebilmek, seninle gülebilmek, seninle dünyayı gezmek, seninle müzik yapmak, seninle yaşayabilmek, seni sevebilmek dünyanın en güzel şeyi. İyi ki doğdun sevgili. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Sevgilisinin bu sözlerine kayıtsız kalmayan Asil Gök ise "Bizimkisi bir aşk hikayesi" yorumunu yaptı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya