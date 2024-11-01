Derya Uluğ'dan Asil Gök'e: Seni sevebilmek dünyanın en güzel şeyi

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİ"

Asil Gök ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Derya Uluğ, "Seninle nefes alabilmek, seninle yaşlanabilmek, seninle eğlenebilmek, seninle gülebilmek, seninle dünyayı gezmek, seninle müzik yapmak, seninle yaşayabilmek, seni sevebilmek dünyanın en güzel şeyi. İyi ki doğdun sevgili. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

