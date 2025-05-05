Derya Uluğ'un korku dolu anları: "Kan dondurucu mesajlar"

"Yansıma", "Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar gibi" şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Derya Uluğ yaşadığı bir kabusu sosyal medya hesabında anlattı. 39 yaşındaki şarkıcı uzun süredir hem kendisini hem sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir kişinin İzmir'deki konserine geldiğini duyurdu.

"KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETMİYORUZ"



Derya Uluğ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!"

