Devrim Özkan kendisini keşfeden öğretmenini paylaştı: İşte hayatımı değiştiren insan
Yeni projesinin çekimleri için Milas'ta olan Devrim Özkan, henüz 9 yaşındayken oyuncu olması gerektiğini söyleyen öğretmeniyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Gerek rol aldığı projeler gerek özel hayatıyla adından söz ettiren Devrim Özkan, son paylaşımıyla gündem oldu. Yeni dizisi P.A.Y'ın çekimleri için Milas'ta olan ünlü oyuncu, daha 9 yaşındayken oyuncu olması gerektiğini söyleyen öğretmeniyle fotoğraf paylaştı.
"NE BÜYÜK GURUR"
Ünlü oyuncu, kendisini sette ziyaret eden öğretmeniyle pozuna "Öğretmenim... 9 yaşındaydım daha tiyatro ne demek bilmiyorum. Bana hayatımda ilk kez 'Sen oyuncu olmalısın, konservatuara gitmelisin' diyerek, hayatımı değiştiren insan... Öğretmen, abi, baba, dost... 17 sene sonra artık bir 'oyuncu' olarak sizi setimde ağırlamak ne büyük gurur. İyi ki geldiniz. İyi ki 17 sene önce her zaman yaptığınız gibi bir çocuğun kalbine dokundunuz. Teşekkür ederim. Minnettarım" notunu düştü.
AYRILIK SONRASI İLK AÇIKLAMA
Öte yandan bir süre önce Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan, biten ilişkisi ardından "Hayat... Evet ilişkimiz bitti, bunu doğrulayabilirim şu anda. Herkes kendi hayatına bakıyor. Böylesi daha iyi oldu bizim için" açıklamasını yapmıştı.
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