Devrim Özkan kendisini keşfeden öğretmenini paylaştı: İşte hayatımı değiştiren insan

Gerek rol aldığı projeler gerek özel hayatıyla adından söz ettiren Devrim Özkan , son paylaşımıyla gündem oldu. Yeni dizisi P.A.Y'ın çekimleri için Milas'ta olan ünlü oyuncu, daha 9 yaşındayken oyuncu olması gerektiğini söyleyen öğretmeniyle fotoğraf paylaştı.

"NE BÜYÜK GURUR"

Ünlü oyuncu, kendisini sette ziyaret eden öğretmeniyle pozuna "Öğretmenim... 9 yaşındaydım daha tiyatro ne demek bilmiyorum. Bana hayatımda ilk kez 'Sen oyuncu olmalısın, konservatuara gitmelisin' diyerek, hayatımı değiştiren insan... Öğretmen, abi, baba, dost... 17 sene sonra artık bir 'oyuncu' olarak sizi setimde ağırlamak ne büyük gurur. İyi ki geldiniz. İyi ki 17 sene önce her zaman yaptığınız gibi bir çocuğun kalbine dokundunuz. Teşekkür ederim. Minnettarım" notunu düştü.