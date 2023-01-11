Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin genç oyuncusu Devrim Özkan kaza geçiren babası için dua istedi. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özkan "Babam önemli bir trafik kazası geçirdi maalesef ama şükür ki şu an durumu iyi diyebiliriz. Bolca duaya ihtiyacımız var sadece en güzel şekilde toparlayabilmemiz için..." ifadelerini kullandı. Haberler ardından Devrim Özkan'ın hayatıyla ilgili bilgiler yeniden gündeme geldi.  Peki, Devrim Özkan kimdir?

Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında?

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında doğdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Özkan, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse’nin başrollerini paylaştığı bu dizide İpek Giray’ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

GEÇİRDİĞİ KAZAYI ANLATMIŞTI

Verdiği bir röportajda küçükken veteriner olmak istediğini ancak sporla da çok ilgili olduğunu belirten Devrim Özkan, ablasının hayatındaki kararlarda çok önemli bir yeri olduğu söyledi. Küçükken atletizm ile ilgilenirken 12 yaşında ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından 1 ay boyunca yürüyemediğini, bacağında dizden bileğine kadar lifleri koptuğunu ve bu sebeple atletizmi bırakmak zorunda kalıp judoya geçtiğini anlattı.

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