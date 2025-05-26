Devrim Özkan korkuttu: Hastane odasından paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu.

Kısa bir süre önce Çift Kişilik Oda dizisiyle ekranlara dönen Devrim Özkan, gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

"KÜÇÜK BİR AMELİYAT"

26 yaşındaki ünlü isim, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

Hastane odasından paylaşım yapan Devrim Özkan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü isim, "Her şey yolunda arkadaşlar. Bugün küçük bir ameliyat... Sonra inşallah sağlığıma kavuşuyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.