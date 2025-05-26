Devrim Özkan korkuttu: Hastane odasından paylaştı

Oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu. Ünlü isim, hastane odasından paylaşım yaptı.

Devrim Özkan korkuttu: Hastane odasından paylaştı

Kısa bir süre önce Çift Kişilik Oda dizisiyle ekranlara dönen Devrim Özkan, gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu.

Devrim Özkan korkuttu: Hastane odasından paylaştı - 1

"KÜÇÜK BİR AMELİYAT"

26 yaşındaki ünlü isim, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

Hastane odasından paylaşım yapan Devrim Özkan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü isim, "Her şey yolunda arkadaşlar. Bugün küçük bir ameliyat... Sonra inşallah sağlığıma kavuşuyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira ile ayrılan Devrim Özkan'dan "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna yanıt

Lucas Torreira ile ayrılan Devrim Özkan'dan "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna yanıt

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...