Devrim Özkan: Salgından nasibimizi aldık

Şimdilerde "Ne Gemiler Yaktım" adlı dizide başrol oynayan Devrim Özkan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da gündemde olan ve birkaç gün önce futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu, hasta oldu.