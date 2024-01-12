Devrim Özkan: Salgından nasibimizi aldık

Birkaç gün önce Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'dan ayrılan oyuncu Devrim Özkan grip salgınına yakalandığını duyurdu.

Devrim Özkan: Salgından nasibimizi aldık

Şimdilerde "Ne Gemiler Yaktım" adlı dizide başrol oynayan Devrim Özkan, hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da gündemde olan ve birkaç gün önce futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu, hasta oldu.

Devrim Özkan: Salgından nasibimizi aldık - 1

SET KARAVANINDAN PAYLAŞTI

Son dönemde artan grip salgınına yakalandığını duyuran Devrim Özkan, set karavanınından fotoğrafını paylaşıp "Salgından nasibimizi aldık" ifadelerini kullandı.

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