Devrim Özkan takipçilerini uyardı

Mavi Mağara, Vuslat, Ne Gemiler Yaktım ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi yapımlarla tanınan Devrim Özkan adını kullanıp dolandırıcılık yapanlara karşı takipçilerini uyardı.



26 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim."

