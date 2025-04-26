Devrim Özkan takipçilerini uyardı

Devrim Özkan dolandırıcılık yapanlara karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Devrim Özkan takipçilerini uyardı

Mavi Mağara, Vuslat, Ne Gemiler Yaktım ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi yapımlarla tanınan Devrim Özkan adını kullanıp yapanlara karşı takipçilerini uyardı.

26 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim."

Devrim Özkan takipçilerini uyardı - 1
Bindikleri uçağa yıldırım çarptı! Devrim Özkan ve Bige Önal'ın panik anları

Bindikleri uçağa yıldırım çarptı! Devrim Özkan ve Bige Önal'ın panik anları

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...