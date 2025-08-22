Devrim Özkan'dan ameliyat sonrası ilk kare: Çiçeklerle moral buldu

Gerek rol aldığı yapımlar gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Devrim Özkan, sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.



Futbolcu Lucas Torreira ile aşklarına bir şans daha veren ancak kısa sürede ayrılan ünlü oyuncu, birkaç gün önce ameliyat oldu.



"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Devrim Özkan, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İkinci ameliyatı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere" ifadelerini kullandı.

