Devrim Özkan'dan ameliyat sonrası ilk kare: Çiçeklerle moral buldu
Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Devrim Özkan, birkaç gün önce 2'nci kez ameliyat olduğunu duyurmuştu. Ünlü isim, hastane odasında verdiği pozu paylaştı.
Gerek rol aldığı yapımlar gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Devrim Özkan, sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.
Futbolcu Lucas Torreira ile aşklarına bir şans daha veren ancak kısa sürede ayrılan ünlü oyuncu, birkaç gün önce ameliyat oldu.
"DAHA İYİ OLACAĞIM"
Devrim Özkan, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İkinci ameliyatı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere" ifadelerini kullandı.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Hala hastanede olan Devrim Özkan'dan günler sonra yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, hasta yatağında çiçekler arasında poz verdi.
Daha önce "Rüya", "Vatanım Sensin", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", "Çift Kişilik Oda" gibi yapımlarda rol alan 26 yaşındaki Özkan, "İyi ki varsınız, teşekkürler" ifadelerini kullandı.
