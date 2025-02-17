Devrim Özkan'dan aşk iddialarına yanıt

2023 yılında Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira ile aşk yaşamaya başlayan Devrim Özkan, kısa bir ayrılık sonrası ilişkisine bir şans daha vermişti.

Ancak geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ilişkisi ikinci kez bitmişti. Ayrılıktan günler sonra ünlü oyuncu ile ilgili yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.