Devrim Özkan'dan aşk iddialarına yanıt
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Devrim Özkan'ın basketbolcu Luka Brajkovic ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu hakkındaki iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı.
2023 yılında Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira ile aşk yaşamaya başlayan Devrim Özkan, kısa bir ayrılık sonrası ilişkisine bir şans daha vermişti.
Ancak geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ilişkisi ikinci kez bitmişti. Ayrılıktan günler sonra ünlü oyuncu ile ilgili yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.
BRAJKOVIC İLE AŞK MI YAŞIYOR?
Devrim Özkan'ın kalbini Darüşşafaka forması giyen Avusturyalı basketbolcu Luka Brajkovic'e kaptırdığı öne sürüldü. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmesi de iddiaları güçlendirdi.
"GÜNÜN ALINTISI" DİYEREK PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu, çıkan aşk haberleri sonrası sessizliğini bozdu. Özkan, sosyal medya hesabından "Günün alıntısı" notuyla bir paylaşım yaptı.
Paylaştığı karedeki "Bekarım. Daha önce bekardım, şimdi ekstra bekarım" ifadeleri Devrim Özkan'ın aşk iddialarını yalanladığı şeklinde yorumlandı.
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