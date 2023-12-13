Devrim Özkan'dan sevgilisi Torreira'ya: Şampiyonum

Bir süredir Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Devrim Özkan, sevgilisine olan aşkını gözler önüne serdi.

Devrim Özkan'dan sevgilisi Torreira'ya: Şampiyonum

Şimdilerde "Ne Gemiler Yaktım" adlı dizide başrol oynayan Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile bir süredir aşk yaşıyor.

Birlikteliklerini gizlemeyen zaman zaman mutluluk pozlarını paylaşan çiftten Devrim Özkan aşka geldi.

Devrim Özkan'dan sevgilisi Torreira'ya: Şampiyonum - 1

"BENİM AŞKIM"

Sosyal medya hesabından Torreira'nın fotoğrafını paylaşan Özkan, "Benim aşkım, şampiyonum" ifadelerini kullandı. Sevgilisine kayıtsız kalamayan Torreira da "Seni seviyorum" diye yanıt verdi.

Devrim Özkan'dan sevgilisi Torreira'ya: Şampiyonum - 2

"HABERLER ASILSIZ VE YALANDIR"

Öte yandan birkaç hafta önce Devrim Özkan'ın hamile olduğu öne sürülmüştü. Hamilelik iddiaları sonrası X hesabından açıklama yapan Devrim Özkan, "Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.

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