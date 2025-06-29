Devrim Özkan'dan tekne pozu

Şimdilerde Çift Kişilik Oda adlı dizide rol alan Devrim Özkan, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Ünlü oyuncu, teknede verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Devrim Özkan'dan tekne pozu

Çift Kişilik Oda dizisiyle ekranlara dönen Devrim Özkan, gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 26 yaşındaki ünlü isim geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat olduğunu açıklamıştı.

Böbrek ameliyatı olan ünlü isim, kısa sürede sağlığına kavuştu. Şimdilerde sıcak havanın tadını çıkaran ünlü isim, tekneyle denize açıldı.

Devrim Özkan'dan tekne pozu - 1

Ünlü oyuncu, güvertede verdiği pozu, takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ve doğal güzelliği dikkat çeken Devrim Özkan'ın tekne pozu büyük ilgi gördü.

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