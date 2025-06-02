Devrim Özkan'dan yeni paylaşım: "Toparlıyoruz"
Oyuncu Devrim Özkan geçtiğimiz günlerde "Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım." diyerek hayranlarını korkutmuştu. Özkan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Çift Kişilik Oda dizisiyle ekranlara dönen Devrim Özkan, gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 26 yaşındaki ünlü isim geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat olduğunu açıklamıştı.
Hastane odasından paylaşım yapan Devrim Özkan, "Her şey yolunda arkadaşlar. Bugün küçük bir ameliyat... Sonra inşallah sağlığıma kavuşuyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.
"BÖBREK AMELİYATI GEÇİRMEK ZORUNDA KALDIM"
Oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu açıklamıştı. Özkan "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin... Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim, kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim." açıklamasında bulunmuştu.
Özkan günler sonra sağlık durumuna dair açıklamada bulundu. Fotoğrafını paylaşan Devrim Özkan "Eh toparlıyoruz" notunu düştü.
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