Didem Balçın'dan Can Aydın'a: Bir akşam üstü tekrar aşık olabilirim sana

Son olarak “Çakallarla Dans” serisinin yeni filminde izleyici karşısına çıkan Didem Balçın, eşiyle birlikte Bodrum'a gitti.
EŞİYLE BODRUM'A GİTTİ
Can Aydın ile evliliğinden Alican adında bir oğlu olan Didem Balçın, aşka geldi. Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği poza; "Bodrum’da bir akşam üstü tekrar tekrar aşık olabilirim sana" notunu düştü.
Didem Balçın'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
2020 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI
Didem Balçın, uzun süredir aşk yaşadığı avukat Can Aydın, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.
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