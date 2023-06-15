Didem Balçın'dan Can Aydın'a: Bir akşam üstü tekrar aşık olabilirim sana

Bir süredir ekranlardan uzak olan Didem Balçın, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşiyle Bodrum'a giden ünlü isim, aşka geldi.

Didem Balçın'dan Can Aydın'a: Bir akşam üstü tekrar aşık olabilirim sana

Son olarak “Çakallarla Dans” serisinin yeni filminde izleyici karşısına çıkan Didem Balçın, eşiyle birlikte Bodrum'a gitti.

EŞİYLE BODRUM'A GİTTİ

Can Aydın ile evliliğinden Alican adında bir oğlu olan Didem Balçın, aşka geldi. Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği poza; "Bodrum’da bir akşam üstü tekrar tekrar aşık olabilirim sana" notunu düştü.

Didem Balçın'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Didem Balçın'dan Can Aydın'a: Bir akşam üstü tekrar aşık olabilirim sana - 1

2020 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

Didem Balçın, uzun süredir aşk yaşadığı avukat Can Aydın, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

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