Didem Balçın'dan çocuğuyla ilk kare

Son olarak “Çakallarla Dans” serisinin yeni filminde izleyici karşısına çıkan Didem Balçın, oğlu Alican’ın 2. yaş gününü kutladı.
"ŞÜKRETMEK İÇİN 2 BÜYÜK SEBEP"
Oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Balçın, avukat eşi Can Aydın ile oğulları Alican’la beraber objektif karşısına geçip çektirdikleri fotoğraflara şu notu düştü:
“Hayatımın en güzel duygusunu bana yaşatan 2 adam, beni göklere çıkaran 2 büyük aşk… Şükretmek için en büyük iki sebep. İyi ki doğdun canım oğlum ve iyi ki canım kocam… Alican 2 yaşında."
2020 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI
Didem Balçın, uzun süredir aşk yaşadığı avukat Can Aydın, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.