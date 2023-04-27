Didem Balçın'dan çocuğuyla ilk kare

Son olarak “Çakallarla Dans” serisinin yeni filminde izleyici karşısına çıkan Didem Balçın, oğlu Alican’ın 2. yaş gününü kutladı.



"ŞÜKRETMEK İÇİN 2 BÜYÜK SEBEP"

Oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Balçın, avukat eşi Can Aydın ile oğulları Alican’la beraber objektif karşısına geçip çektirdikleri fotoğraflara şu notu düştü:



“Hayatımın en güzel duygusunu bana yaşatan 2 adam, beni göklere çıkaran 2 büyük aşk… Şükretmek için en büyük iki sebep. İyi ki doğdun canım oğlum ve iyi ki canım kocam… Alican 2 yaşında."