Didem Balçın'dan kaybettiği babasına: Gidişler hep çok erken
Oyuncu Didem Balçın'ın babası Abdülkadir Mahmut Balçın 4 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Baba acısıyla sarsılan ünlü isim, duygusal bir paylaşım yaptı.
Çakallarla Dans serisi, Diriliş Ertuğrul, Korkma Ben Yanındayım gibi yapımlarla tanınan Didem Balçın, babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ın 4 Mayıs Pazar akşamı hayata veda ettiğini duyurdu.
6 Mayıs'ta babasının toprağa veren ünlü oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.
"NE ÇOK SEVİLMİŞSİN"
Babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafları paylaşan Balçın, "Canım babam… Gidişin doğru zamanı yok; gidişler hep çok erken. Mükemmel bir babanın kızı olmak bize kalan şans… Bugün neysem, bu bedende ve neredeysem, sayende… Çok fazla şey öğrettin bana ve binlerce öğrencine… Senin o neşeli, sağlıklı olduğun günleri yaşayanlar belki çok geçmişte kaldı ama her biri, seni nasıl hatırladıklarını bana söylediler. Ne çok sevilmişsin sen… En güzeli bu baba… Öyle mükemmelsin ki seni tanıyanlar için. Var olduğun 'an'larda böylesi bilinip hatırlanmak, en güzeli baba… Annemi ve bizi çok güzel sevdin. Güzel sevmeyi bize sen öğrettin… Rahatça uyu şimdi. Binlerce kere teşekkürler sana… Bize hep şiirler okurdun ya… O güzel sesinle. İşte hep öyle kalacaksın bende" notunu düştü.
Didem Balçın, paylaşımına İbrahim Sadri'nin "Bir Adın Kalmalı" şiirinden şu satırları da ekledi:
"Yine de bir adın kalmalı geriye
Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde
Aynaların ardında sır
Yalnızlığın peşinde kuvvet
Evet nihayet
Bir adın kalmalı geriye
Bir de o kahreden gurbet
Beni affet
Kaybetmek için erken, sevmek için çok geç…"
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