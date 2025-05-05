Didem Balçın'ın acı günü

Çakallarla Dans serisi, Diriliş Ertuğrul, Korkma Ben Yanındayım, Amacı Olmayan Grup ve Oflu Hoca'nın Şifresi gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Didem Balçın sosyal medya hesabında babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.



Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 42 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:



"4 Mayıs 2025 Pazar gecesi, canımız babamız Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybettik. Cenazesi salı günü gerçekleşecek. Detayları ayrıca paylaşacağız. Özlem Balçın - Didem Balçın."