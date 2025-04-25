Didem Soydan: Müzmin bir bekarım

Ünlü model Didem Soydan, hakkında çıkan aşk dedikodularına sosyal medya hesabında yanıt verdi.

Didem Soydan: Müzmin bir bekarım

Ünlü model 'ın bir süredir Emir Hacısüleymanoğlu ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Hatta çiftin birlikte Londra'ya gittiği de iddialar arasındaydı.

41 yaşındaki Soydan, Hacısüleymanoğlu ile birlikte olduğu söylentilerine sosyal medya hesabında son noktayı koydu.

Soydan "Ben, uzun zamandır müzmin bir bekarım. Hala da öyleyim. Haber değerim olduğunu anlıyorum ama dostlarımla beni sevgili yazmayın." dedi.

Didem Soydan: Müzmin bir bekarım - 1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...