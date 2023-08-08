Didem Soydan sessizliğini bozdu: Yanlış yorumladınız

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan, YouTube'da Melis İşiten'in sunduğu programa konuk olmuştu.

Programda eski sevgilisinden bahseden ünlü manken, "Aşık olduğum tek bir kişi var, hala da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hala aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var. Ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Ve hiçbir ilişkim onun önüne geçmedi. İlişkilerimdeki insanlar da bunu bildi. Ben çocuk sahibi olmak hiçbir zaman istemediğim için de ilişki sürmedi" demişti.