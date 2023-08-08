Didem Soydan sessizliğini bozdu: Yanlış yorumladınız

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan, YouTube'da Melis İşiten'in sunduğu programa konuk olmuştu.
Programda eski sevgilisinden bahseden ünlü manken, "Aşık olduğum tek bir kişi var, hala da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hala aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var. Ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Ve hiçbir ilişkim onun önüne geçmedi. İlişkilerimdeki insanlar da bunu bildi. Ben çocuk sahibi olmak hiçbir zaman istemediğim için de ilişki sürmedi" demişti.
"AĞLA ŞİMDİ SONSUZA KADAR"
Didem Soydan'ın bu itirafı kısa sürede gündem olurken tüm gözler Soydan'ın evlenmek üzereyken ayrıldığı Can Bonomo'ya çevrildi. Bonomo Soydan ile ilişkisi bittikten sonra oyuncu Öykü Karayel ile evlenmiş ve çiftin bir oğlu olmuştu.
"SANKİ ÇOCUKLARI VAR"
Bu açıklama sonrası Bonomo'nun "Ağla şimdi sonsuza kadar" şarkısını paylaşması ve Ezgi Karayel'in de ikizi ve eniştesini paylaşarak “Bunların sanki çocukları var” demesi dikkat çekmişti.
"GERÇEKTEN ÜZGÜNÜM"
Tüm bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Didem Soydan, sözlerinin yanlış yerlere çekildiğini söyledi.
Soydan, "Yanlış yerlere çekilen bir konudan, kişilere verdiğim saygı ve değerden sebep bu açıklamayı yapıyorum. Türkiye'de yaşamayan ve Türkiye ile alakası olmayan birinden bahsetmeme rağmen konuyu magazine çok uygun olması sebebi ile yanlış isimler üzerinden yorumladınız. Yayında da belirttiğim gibi Amerika'da yaşadığım döneme dair bir hikayeydi. Bu konunun yanlış yerlere gitmesinden dolayı gerçekten üzgünüm. Lütfen kimseyi alakaları olmayan bir konuya dahil ederek rahatsızlık vermeyin" ifadelerini kullandı.
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