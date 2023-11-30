Didem Soydan: 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum

"YANLIŞ İSİMLER ÜZERİNDEN YORUMLADINIZ"

Öte yandan ünlü model Didem Soydan, bir Youtube kanalında eski bir sevgilisine hala aşık olduğunu ancak aşık olduğu kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söylemişti.

Soydan'ın açıklaması akıllara bir dönem aşk yaşadığı Can Bonomo'yu getirdi. Tüm bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Didem Soydan, sözlerinin yanlış yerlere çekildiğini söyledi.



Soydan, "Yanlış yerlere çekilen bir konudan, kişilere verdiğim saygı ve değerden sebep bu açıklamayı yapıyorum. Türkiye'de yaşamayan ve Türkiye ile alakası olmayan birinden bahsetmeme rağmen konuyu magazine çok uygun olması sebebi ile yanlış isimler üzerinden yorumladınız. Yayında da belirttiğim gibi Amerika'da yaşadığım döneme dair bir hikayeydi. Bu konunun yanlış yerlere gitmesinden dolayı gerçekten üzgünüm. Lütfen kimseyi alakaları olmayan bir konuya dahil ederek rahatsızlık vermeyin" ifadelerini kullandı.

