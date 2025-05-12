Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'den mutluluk pozu
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor. Tatile çıkan ikiliden mutluluk pozu geldi.
Şimdilerde Amadeus adlı tiyatro oyununda rol alan Dilan Çiçek Deniz, oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor.
Mutlu beraberlikleri dolu dizgin devam eden ünlü çift, tatile çıktı. Rafael Cemo Çetin, plajda verdikleri pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
Deniz ve güneşin tadını çıkaran Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'in mutluluk pozu büyük ilgi gördü.
"BİR NEVİ ÇOCUK ESİRGEMEDE BÜYÜDÜM"
Öte yandan Dilan Çiçek Deniz, birkaç ay önce ailesiyle ilgili konuşmuş ve "Annem edebiyat öğretmeni, babam da sınıf öğretmeni. Yıllarca hep köy okullarında öğretmenlik yaptı. Daha sonra da uzun yıllar Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdürlük yaptı. Aslında ben 18 yaşına kadar bir nevi çocuk esirgemede büyüdüm. Annem okulda oluyordu evde kimse yok ben hep babamın yanına gidiyor, orada kalıyordum da. Bütün tatiller, yılbaşı, okul sonraları hep öyle geçti" demişti.
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