Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'den mutluluk pozu

"BİR NEVİ ÇOCUK ESİRGEMEDE BÜYÜDÜM"



Öte yandan Dilan Çiçek Deniz, birkaç ay önce ailesiyle ilgili konuşmuş ve "Annem edebiyat öğretmeni, babam da sınıf öğretmeni. Yıllarca hep köy okullarında öğretmenlik yaptı. Daha sonra da uzun yıllar Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdürlük yaptı. Aslında ben 18 yaşına kadar bir nevi çocuk esirgemede büyüdüm. Annem okulda oluyordu evde kimse yok ben hep babamın yanına gidiyor, orada kalıyordum da. Bütün tatiller, yılbaşı, okul sonraları hep öyle geçti" demişti.