Dilan Çiçek Deniz'den tatil pozları: Sevgilisi kayıtsız kalamadı

Dilan Çiçek Deniz, oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da söz ettiriyor. Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Dilan Çiçek Deniz, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Yunanistan'da aldı. Hydra adasına giden ünlü oyuncu, tatil pozlarını paylaştı.

"EN SEVDİĞİM ADA"

Daha önce Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi birçok yapımda rol alan ünlü isim, paylaşımına; "En sevdiğim ada" notunu düştü.