Dilan Çiçek Deniz'den tatil pozları: Sevgilisi kayıtsız kalamadı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz, Yunanistan'ın Hydra adasına gitti. Ünlü oyuncu, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz'den tatil pozları: Sevgilisi kayıtsız kalamadı

, oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da söz ettiriyor. Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü isim, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Dilan Çiçek Deniz, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Yunanistan'da aldı. Hydra adasına giden ünlü oyuncu, tatil pozlarını paylaştı.

"EN SEVDİĞİM ADA"

Daha önce Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi birçok yapımda rol alan ünlü isim, paylaşımına; "En sevdiğim ada" notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz'den tatil pozları: Sevgilisi kayıtsız kalamadı - 1

SEVGİLİSİ KAYITSIZ KALAMADI

Rafael Cemo Çetin de sevgilisinin fotoğraflarına kayıtsız kalamadı ve "En sevdiğim kız, en sevdiğim ada" yorumunu yaptı.

de sevgilisine "En sevdiğim çocuk" diye karşılık verdi.

Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisinden yeni kare

Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisinden yeni kare

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