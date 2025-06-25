Dilan Çiçek Deniz'den tatil pozları: Sevgilisi kayıtsız kalamadı
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz, Yunanistan'ın Hydra adasına gitti. Ünlü oyuncu, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Dilan Çiçek Deniz, oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da söz ettiriyor. Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Dilan Çiçek Deniz, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Yunanistan'da aldı. Hydra adasına giden ünlü oyuncu, tatil pozlarını paylaştı.
"EN SEVDİĞİM ADA"
Daha önce Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi birçok yapımda rol alan ünlü isim, paylaşımına; "En sevdiğim ada" notunu düştü.
SEVGİLİSİ KAYITSIZ KALAMADI
Rafael Cemo Çetin de sevgilisinin fotoğraflarına kayıtsız kalamadı ve "En sevdiğim kız, en sevdiğim ada" yorumunu yaptı.
Dilan Çiçek Deniz de sevgilisine "En sevdiğim çocuk" diye karşılık verdi.
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