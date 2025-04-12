Dilan Çiçek Deniz’in kahvehane pozu çok konuşuldu!
Bir süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündeme geldi.
Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz günlerde anneanne evinde çektiği fotoğrafla gündeme gelen yıldız, Mardin'e gitti.
30 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, Mardin seyahati sırasında bir kahvehanede çay içti.
Yarım Kalan Aşklar, Aşk Mevsimi, Çukur ve Bodrum Masalı gibi yapımlarla tanınan Deniz o anları takipçileriyle paylaştı.
Öte yandan, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Aleyna Tilki de bir kahvehaneye gitmişti.
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