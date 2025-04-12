Dilan Çiçek Deniz’in kahvehane pozu çok konuşuldu!

Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde anneanne evinde çektiği fotoğrafla gündeme gelen yıldız, Mardin'e gitti.

